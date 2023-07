Journées mondiales de la jeunesse – La ferveur gagne Lisbonne avant les JMJ Plus d’un million de jeunes catholiques sont attendus au Portugal de mardi à dimanche pour la venue du pape François. Parmi eux, plus d’un millier de pèlerins de Suisse romande. Vincent Barros - Lisbonne

Un prêtre se prend en photo avec un groupe de jeunes sur la place du Commerce à Lisbonne, cœur de la ville historique, le 28 juillet 2023. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Bernard Frossard ne compte plus ses heures. Les manches de sa veste de costume sont littéralement retroussées, ce midi-là, lorsqu’on retrouve ce Genevois de 27 ans au siège du comité organisateur des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Une ancienne base militaire située dans le quartier du Beato à Lisbonne, où s’affairent aujourd’hui 400 volontaires, parmi les quelque 32’000 (originaires de 143 pays différents et âgés de 30 ans en moyenne) mobilisés à l’aube du plus grand événement catholique au monde.