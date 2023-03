Circulation routière à Genève – La fermeture des douanes de Cara et de la Renfile est étendue Le passage de ces postes-frontières sera clos entre 21h et 6h du matin dès la semaine prochaine à titre d’essai. Caroline Zumbach

GOOGLE MAPS

À partir du 15 mars, les douanes de Cara (Presinge) et de la Renfile (Jussy) seront fermées au trafic automobile entre 21h et 6h du matin.

Cette nouvelle extension des horaires de fermeture fait office de test, a indiqué mardi le Département des infrastructures dans un communiqué. Elle vise à diminuer les nuisances nocturnes pour les riverains. À l’issue de cet essai d’une durée de quatre mois, une évaluation sera menée pour confirmer l’efficacité de la mesure et l’adapter si nécessaire.

Les deux postes-frontières seront fermés de 21h à 6h du matin à titre d’essai pendant quatre mois. CZH

Une précédente phase de test de fermeture entre 22h et 05h du matin mise en place l’automne passé a mené à une diminution du trafic d’environ 40% sur ces deux douanes. Ceci sans report majeur de trafic, indique l’État.

Cycles autorisés

«L’extension de l’amplitude horaire permettra d’une part de voir quelles sont les conséquences d’une fermeture des douanes pendant une période plus dense au niveau de la circulation et d’autre part de s’approcher des autres horaires d’ouverture des douanes à Genève», note le département.

L’État souligne que les douanes de Monniaz et de Mon-Idée resteront ouvertes en tout temps et permettront à tous les usagers de traverser la frontière de nuit. À noter que les cycles sont toujours autorisés à emprunter les douanes de Cara et de la Renfile pendant la durée de l’essai, tout comme certains ayants droit spécifiques.

Caroline Zumbach est journaliste au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

