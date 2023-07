Industrie à Payerne – La fermeture de l’usine Eternit met 80 employés sur le carreau La société Swisspearl Suisse SA a refusé de revoir sa stratégie et regroupera ses activités à Niederurnen (GL). Unia s’insurge. Sébastien Galliker DÉVELOPPEMENT SUIT

L’usine Eternit avait ouvert ses portes en 1957 à Payerne, la Commune lui ayant cédé gratuitement onze poses sur un terrain situé à la Boverie, dans le sud-ouest de la ville. JEAN-PAUL GUINNARD

Le soutien du syndicat Unia aux travailleurs ou les démarches politiques au niveau du canton n’auront pas infléchi la stratégie de Swisspearl. L’usine Eternit de Payerne fermera bien ses portes en fin d’année. Au terme de la procédure de consultation prévue par la loi, «la direction de Swisspearl Suisse SA est arrivée à la conclusion suivante: le regroupement dans une seule usine suisse est judicieux et l’usine de Payerne sera donc fermée», a annoncé l’entreprise mercredi. La direction a informé le personnel et la commission des collaborateurs de cette décision de centralisation à Niederurnen (GL), confirmant ainsi les annonces de la fin du mois de mai et la suppression de quelque 80 emplois.

«Assurer la compétitivité de l’entreprise et compenser la récession qui s’amorce dans le secteur de la construction.» Communication Swisspearl Suisse SA

Propriétaire du site, Swisspearl justifie cette décision pour «assurer la compétitivité de l’entreprise et compenser la récession qui s’amorce dans le secteur de la construction et qui s’est déjà clairement fait ressentir dans les chiffres d’affaires du deuxième trimestre 2023». Dans ses lignes, l’entreprise signale avoir étudié les propositions soumises par le personnel dans le cadre de la procédure de consultation. Mais le contexte économique a fait pencher la balance vers une fermeture.

Pressions et intimidations

«Vu la manière dont la consultation a été menée, la décision n’est pas surprenante. La direction a tout fait pour limiter au maximum les possibilités de négociation offertes par la procédure», constate, amer, Noé Pelet, responsable du secteur industrie chez Unia Vaud. Aux yeux du syndicat, des alternatives aux licenciements secs auraient été possibles à moyen terme, puisque le propriétaire de Swisspearl, Bernhard Alpstaeg, envisage d’y implanter une filiale de Swisspor, spécialisée dans l’isolation.

Courant juin, Unia avait déjà dénoncé des pressions antisyndicales et des intimidations durant la consultation. Ainsi, une assemblée des travailleurs du site de Payerne avait dû être annulée, la direction ayant réussi à dissuader les employés de s’y rendre. Le syndicat a aussi été tenu à l’écart.

L’usine payernoise produit des plaques pour les façades et du mobilier de jardin. JEAN-PAUL GUINNARD

Concernant le plan social en vue de la fermeture, Swisspearl informe que les négociations menées avec la représentation du personnel ont bien avancé et sont sur le point d’aboutir. Les employés bénéficient aussi d’un soutien et d’aides à la réorientation professionnelle.

«Ce n’est pas correct de donner les clés de cette réorganisation à des travailleurs pas concernés par la fermeture et qui vont au contraire recevoir des volumes de commandes.» Noé Pelet, responsable du secteur industrie chez Unia Vaud

Unia craint de son côté un plan social minimaliste. Et note que la représentation était formée de seulement deux Broyards du site de Payerne, pour cinq Alémaniques du site de Niederurnen. «Ce n’est pas correct de donner les clés de cette réorganisation à des travailleurs pas concernés par la fermeture et qui vont au contraire recevoir des volumes de commandes», peste Noé Pelet.

Pour rappel, Swisspearl emploie 2400 collaborateurs dans sept pays d’Europe et ne voulait conserver qu’un seul site suisse de production, délocalisant son atelier de moulage à la main de produits de jardin à l’usine d’Anhovo (Slovénie).

