Philippe Fleury succédera à Blaise Matthey à la direction de la Fédération des entreprises romandes (FER). Ce Genevois de 50 ans a été désigné par le comité de l’association patronale. Il prendra ses fonctions en 2023, informe la FER dans un communiqué.

«Philippe Fleury, Genevois d’origine, est avocat, spécialisé dans les questions de criminalité économique, d’audit, de finance et de gouvernance, explique la FER. Il est au profit d’un riche parcours professionnel l’ayant conduit du Département fédéral des finances à la tête du bureau de KPMG Genève. Parfaitement trilingue (FR-DE-AN) et fin connaisseur des rouages politiques, il sera à même de représenter la FER et la FER Genève tant sur le plan cantonal que national.»

Départ en juin 2023

Blaise Matthey quittera ses fonctions en juin 2023. Il «gardera un certain nombre de mandats, après trente-cinq ans passés à la fédération, précise l’association, tout d’abord comme secrétaire patronal, puis comme directeur et directeur général adjoint. Il a été nommé directeur général de la FER Genève et secrétaire général de la FER en 2007».

Fondée en 1947, la FER réunit six associations patronales interprofessionnelles cantonales (Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Valais). Elle compte plus de 45'000 membres auquel elle offre divers services; RH, juridique LPP etc. Elle intervient également dans de nombreux débats politiques au niveau national.

