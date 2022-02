Drame à Lausanne – La femme retrouvée dans un container a été victime d’un accident

La femme de 36 ans retrouvée sans vie samedi dans un conteneur à textiles à la route des Plaines-du-Loup, à Lausanne, a été victime d’un accident. Toute intervention d’un tiers est exclue.

«Les investigations menées par la Police judiciaire lausannoise et de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise, sous la conduite du Ministère public du Canton de Vaud, ont permis d’établir avec certitude que la cause du décès était accidentelle et que l’intervention d’un tiers était exclue» informe la police municipale dans un communiqué.