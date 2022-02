Communication animale – La femme qui murmurait à l’oreille des animaux… et des hommes Le contact avec le monde invisible des bêtes connaît un essor spectaculaire. Témoignage d’une praticienne renommée. Rocco Zacheo

Pour Valérie Lebon, la pratique de la communication animale ne requiert aucun don particulier. GETTY IMAGES

On fait recours à elle pour toutes sortes de problématiques auxquelles on n’aperçoit pas d’issues. Un chien agressif? Un chat qui fait ses besoins sur le canapé? Une cohabitation entre espèces qui pose problème? Un animal domestique perdu et introuvable? Un cheval souffrant? Des centaines de personnes se tournent chaque année vers Valérie Lebon, communicatrice animale aux pratiques et aux résultats à peine croyables.