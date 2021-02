Portrait de Nathalie Vernaz-Hegi – La femme forte de la vaccination contre le Covid à Genève Rencontre avec l’attachante pharmacienne cantonale. Lorraine Fasler

Le service de Nathalie Vernaz-Hegi est notamment responsable de la surveillance des pharmacies et de diverses institutions et professions de santé comme les laboratoires ou les commerces d ’ optique . LAURENT GUIRAUD

Elle a rejoint depuis quatre mois la liste des spécialistes de la santé qui font désormais partie de notre quotidien. Une figure familière qui n’était pas destinée à l’être à ce point. Chaque semaine, Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, s’adresse en direct aux Genevoises et aux Genevois aux côtés de la médecin cantonale Aglaé Tardin, afin de communiquer les dernières informations liées à la propagation du virus. Mais que sait-on d’elle?

Très peu de choses. La professionnelle se veut discrète et dédiée à sa mission. Elle évoque ses écoles faites à Bernex, sa place dans une fratrie de cinq frères et sœurs, l’influence de sa mère infirmière et une passion – évidemment mise entre parenthèses — pour les voyages. Quel âge a-t-elle? Combien d’enfants? «Joker». Elle partage avec Aglaé Tardin cette envie de préserver son jardin secret.