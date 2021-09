Dénomination des rues – La féminisation des espaces publics progresse hors de la Ville Plusieurs femmes ont désormais un lieu à leur nom dans des petites et grandes communes suburbaines. Découvrez ces personnalités. Xavier Lafargue

Ancienne résistante décédée à la fin de l’année dernière, Noëlla Rouget aura une école secondaire à son nom, à Meyrin. Le 7 février 2020, elle s’était vu remettre à Genève les insignes de grand-croix de l’Ordre national du mérite en présence du consul général de France Patrick Lachaussée, LUCIEN FORTUNATI

La Ville de Genève, qui a dernièrement proposé quatorze nouvelles dénominations de rues et autres places et passages, n’est pas la seule à vouloir accorder aux femmes une meilleure place dans l’espace public. Dans les communes suburbaines, la féminisation progresse. Doucement, certes, mais sans créer de remous, car il n’est nul besoin ici de débaptiser des rues existantes. En effet, de nouveaux emplacements s’ouvrent, au gré des aménagements et des constructions.

La comtesse et la philosophe

Depuis le début de l’année, ce sont quatre nouvelles femmes qui ont ainsi été honorées par arrêté du Conseil d’État, comme le veut la démarche officielle. Dont une, à Bellevue, pour une voie sans issue… Il s’agit de la comtesse Hélène de Pourtalès (1868-1945). Née Barbey, elle a vécu toute sa jeunesse dans la commune des bords du lac. Elle est surtout considérée comme la toute première championne olympique de l’ère moderne. C’est à Paris, lors des deuxièmes olympiades en 1900, qu’elle a gagné une course de voile avec son mari, Hermann, et son neveu, Bernard, en catégorie 1-2 tonneaux.