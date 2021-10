Ouverture d’un bar à absinthes – La fée verte se pavane dans tous ses états sur un zinc des Pâquis La Miroiterie, rue de Neuchâtel, propose une vingtaine de bleues distinctes venues des quatre coins de Suisse. Visite émue. Jérôme Estebe

Kristoff Marchon-Pauget vient d’ouvrir un bar à absinthes aux Pâquis, La Miroiterie, au 8, rue de Neuchâtel. Il aligne une vingtaine de bleues suisses différentes. LUCIEN FORTUNATI

Absinthe outragée. Absinthe brisée. Absinthe prohibée. Mais absinthe libérée! Allez savoir pourquoi, on repense à la formule choc du général de Gaulle en contemplant l’ardoise jugée sur le zinc de la Miroiterie. Laquelle aligne une vingtaine de bleues distinctes, distillées dans le Val-de-Travers certes, mais aussi en Valais et à Genève. Alignées dans leurs flacons derrière le bar, elles arborent des robes aux couleurs inspirantes et portent des noms évocateurs: Nirvana, Esmeralda, Bioveresse, Chandelle verte ou Étoile d’argent. Les prix se montrent aimables et l’atmosphère propice au sirotage méditatif. Bref, on dirait bien que la fée verte s’est trouvé aux Pâquis un havre charmant.