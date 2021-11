Conséquence du Covid – La Fédération des entreprises annule sa fête de fin d’année La FER n’a pas attendu les recommandations du Conseil Fédéral avant de décider d’annuler la célébration de fin d’année. Laurence Bezaguet

Nouveau coup dur pour les restaurateurs! Les entreprises commencent à renoncer à leurs soirées de fin d’année, «hauts lieux de transmission», comme le relève l’épidémiologiste Antoine Flahault. Les derniers appels à la prudence du Conseil fédéral ne sont pas là pour rassurer les fêtards. La Fédération genevoise des entreprises (FER Genève) a, elle, pris les devants en enterrant sa fête, lundi déjà. «Nous le regrettons, mais en cette période de recrudescence épidémique, notre priorité est de prévenir la santé de nos 400 collaborateurs et la propagation du virus», explique Véronique Kämpfen, directrice du Département de communication de la Fédération des entreprises romandes (FER) Genève.

«D’une manière plus large, nous recevons beaucoup de questions sur les mesures de sécurité au travail», relève Blaise Matthey, directeur général de la FER. Là encore, les patrons n’ont pas attendu le message du Conseil fédéral – qui a décidé mardi, à titre préventif, de mettre en consultation le renforcement de mesures – pour réintroduire, voire poursuivre le télétravail. La FER Genève a toutefois lancé un sondage auprès de ses membres avec un délai très serré, d’ici à ce mercredi, 12 heures! Mais elle semble d’ores et déjà peu convaincue par l’éventuelle constitution de deux catégories de travailleurs: les vaccinés, qui pourraient se rendre sur leur lieu de travail et les autres, astreints au télétravail.

