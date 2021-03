Élection au Conseil d’État – La favorite des Verts n’a pas encore gagné la partie Fabienne Fischer est arrivée en tête des candidats dimanche, mais son score ne suscite pas l’enthousiasme. La mobilisation de son camp sera cruciale le 28 mars. Marc Bretton et Laurence Bézaguet

Au sein de son propre parti, Fabienne Fischer ne fait pas l’unanimité. KEYSTONE/ Martial Trezzini

«Ravie». C’est le mot utilisé dimanche par la Verte Fabienne Fischer pour réagir à son résultat à l’issue du premier tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État: «Quand huit candidats sont en lice, réaliser un tiers des voix est un succès.» Ce n’est pas faux, sauf qu’avec 29,8% des voix, Fabienne Fischer est non seulement loin des 33% dont elle parle, mais elle se place, en plus, dans la fourchette basse des scores cumulés du PS et des Verts, qui avaient notamment rassemblé 34% des électeurs lors des dernières élections nationales. Or, la candidate a besoin de progresser au second tour pour tenir à distance son principal rival, Pierre Maudet, qui pourrait la dépasser, s’il vampirise la droite éclatée façon puzzle.