Exposition à Genève – La faune et la flore de Cartier sous les sunlights La maison joaillière parisienne expose plus de 90 pièces historiques et contemporaines dans sa boutique de la rue du Rhône. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Réunis, ces crocodiles en or sertis de diamants jaunes et d’émeraudes forment un collier commandé à Cartier par María Felix en 1975. La broche Cartier Papillon de Josette Day, 1945. CARTIER

Un ensemble de bijoux sur le thème de la faune et de la flore sont exposés jusqu’au 23 juillet aux premier et second étages de la boutique Cartier de la rue du Rhône à Genève. Une expérience immersive où plus de 50 créations contemporaines et 40 pièces anciennes dialoguent joyeusement, et où il est aussi possible de rencontrer les artisans. Des visites guidées ont été mises en place du mercredi au samedi. Il suffit de s’inscrire sur le site flora-and-fauna.cartier.com.

Ce thème, de tout temps très présent dans la joaillerie, s’illustre chez Cartier depuis le début de son histoire, soit dès la seconde moitié du XIXe siècle. En particulier la flore, symbole de féminité par excellence. Aujourd’hui, on en a oublié le langage caché mais à l’époque, il était connu de tous et sciemment utilisé pour exprimer un état d’âme.

Tout comme pour les animaux, ajoute Pierre Rainero, directeur de l’image et du patrimoine: «Dans les temps anciens, l’homme avait une relation à la nature très différente de la nôtre; basée sur une mise en danger. C’est pourquoi, les animaux que l’on représentait se sont chargés de symboles très forts, qui perdurent. Les félins sont signes de force; le bélier, de résistance; le serpent, de séduction, etc.»

Bijoux de caractère

L’exposition présentée à la boutique remet en lumière ces sens cachés et l’évolution de leur expression au sein de la maison Cartier. Ce qui est intimement lié à la liberté d’expression croissante des femmes au fil du temps. Or, il fut d’abord plus facile de s’exprimer à travers la flore que par la faune. Même si Cartier a toujours opté pour une figuration différente, où le mouvement est primordial: «Les fleurs sont saisies dans des attitudes inhabituelles; en proie à la tourmente, balayées par un coup de vent», précise Pierre Rainero.

Une façon de leur insuffler davantage de vie, tout en suggérant leur éphémérité. Ce qui va avec une vision très naturaliste de la flore et, paradoxalement, avec un choix souvent audacieux des pierres ou du sujet. On va ici des orchidées aux chardons, voire aux cactus, en passant par toute une végétation exotique. Question de caractère!

Et ce parti pris prévaut également dans le bestiaire Cartier. En marges des oiseaux et des papillons, plus consensuels, on louvoie parmi les fauves, les reptiles ou les chimères. Autant de figures indomptées dont se sont emparées quantité de célébrités au caractère bien trempé.

En 1907 déjà, un lézard Cartier s’était immiscé dans la corbeille de mariage de Marie Bonaparte. Pour qu’apparaisse la légendaire panthère, il fallut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais son succès fut tel, qu’il vint à exacerber celle que l’on surnommait précisément «la panthère» et qui dirigea la création Cartier de 1933 à 1970, Jeanne Toussaint. Cette panthère que l’on s’arrachait avait la fâcheuse tendance à cannibaliser le reste de la production…

Comme la duchesse de Windsor, Daisy Fellowes ou Juliette Greco, l’actrice mexicaine Mariá Felix en était friande. Au point de commander ses propres créations. «Elle a tout de suite compris l’importance de leur symbolique et comment jouer avec pour exprimer son originalité.»

Un brin de fantaisie

Le fait est qu’au début du XXe siècle, la société était extrêmement consciente de l’audace que représentait le port d’un bijou animalier pour une femme. C’est pourquoi, dans un premier temps, le choix se limitait aux broches. Ce qui était beaucoup moins ostentatoire qu’un collier. En ce temps-là, une femme ne pouvait guère exprimer sa personnalité. La chose était admise au prix d’une certaine discrétion... «Le collier possède un aspect statutaire qu’une broche n’a pas», précise Pierre Rainero.

Et c’est sans compter la mode, dont l’évolution est également liée au port de ces broches. Difficile d’en accrocher une sur les tissus fragiles des années 1920 sans risquer de les abîmer. On les portait donc, de préférence, sur un manteau.

Ce qui devait changer avec l’arrivée des tailleurs pour femme. En plus d’être constitués de tissus plus épais, ils arboraient des lignes plus structurées et géométriques. L’orner d’un bijou animalier était une façon d’apporter une touche de fantaisie, voire d’humour à une silhouette manifestement plus sérieuse. Exemple avec cette broche grenouille réalisée par Cartier et portée par la Begum Inaara, l’ex-épouse de l’Aga Khan III, dans les années 1980-90.

Aujourd’hui, elle aurait peut-être opté pour un bracelet de la collection Les Indomptables, dont le principe consiste à mettre face à face des animaux que l’on n’a pas l’habitude de voir ensemble. Comme une girafe et une panthère. Certains d’entre eux allant même jusqu’à échanger leur pelage, tel ce zèbre aux écailles de crocodile.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.