Du Qatar à la Ville de Genève – La fan zone du Mondial irrite la gauche genevoise Trois élus municipaux veulent sensibiliser la population aux impacts humains et environnementaux de la Coupe du monde prévue cet hiver. Léa Frischknecht

Pour Valentin Dujoux, Christel Saura et Théo Keel, il faut «replacer la fan zone dans son contexte plus global». LUCIEN FORTUNATI

Il reste un peu plus de 60 jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Et voilà que les polémiques autour de la compétition gagnent le Municipal de la Ville de Genève. Lundi, trois élus Verts et socialistes déposeront un projet de délibération en lien avec la fan zone prévue à Plainpalais. Ils demandent au Conseil administratif de mettre en place une campagne de communication rappelant au public les impacts humains et environnementaux du mondial de football.