Ce devait être le lancement d’une puissante campagne pour sauver l’Afrique de la famine. Sans aide massive et rapide, cette dernière prendra une ampleur dramatique ces prochains mois. Du jamais vu depuis plusieurs décennies avec son cortège de réfugiés, de maladies…. La vie de 22 millions de personnes serait en jeu, rien que dans la corne de l’Afrique. Si, ou quand, la Somalie sera frappée de plein fouet, hommes, femmes, enfants tomberont par dizaine de milliers.

Pour sa dernière conférence de presse au Palais des Nations à Genève avant de prendre sa retraite, le président du CICR Peter Maurer s’est lâché, un peu. Il a dénoncé l’indifférence des gouvernements quand la faim frappe certaines régions plutôt que d’autres. Il a pointé la «léthargie» de ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités. A ses côtés, Francesco Rossa, président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, renchérit: les Etats occidentaux ont montré de quelle empathie et solidarité ils étaient capables en Ukraine. Pour l’Afrique, c’est sans comparaison. «Chaque fois que des vies sont en jeu, le manque de volonté politique est honteux».

Bref, une conférence de presse qui avait toutes les caractéristiques d’une alerte générale pour sauver un bout d’humanité en éveillant les consciences et mobilisant les médias suisses et internationaux. Résultat: une couverture anémique. Un article de l’agence Keystone-ATS sinon pas un article original sur cet appel, indique une recherche sur Swissdox. Pourquoi?

Première réponse, très basique: les médias ont moins de moyens et il y a de moins en moins de journalistes suisses accrédités au Palais des Nations. La presse en quête d’originalité couvre de moins en moins les conférences de presse.

Mais la réponse clé a été donnée par les intervenants eux-mêmes: L’Ukraine c’est chez nous, l’Afrique c’est un autre monde. A ce stade de la crise alimentaire, l’intérêt du public est jugé faible par les médias. Il se réveillera, comme lors d'autres grandes famines (exemple du Soudan en 1984/1993) quand les premières images d’enfants squelettiques et moribonds entassés dans des camps seront diffusées.

«Nous ne voulons pas d’un championnat du monde de la crise la plus grave», affirme Francesco Rocca. Pourtant c’est exactement de cela qu’il s’agit. La surabondance de maux planétaires se bousculent à la une des médias, s’entrechoquent dans une vaste surenchère. Une grande partie des crises du moment méritent notre attention. Mais laquelle est la plus urgente, la plus importante: le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, la famine en Afrique ou le retour du Covid? Sentiment de débordement, de banalisation, de trop plein, au point que l’indifférence finit par l’emporter. Sans parler de la dimension anxiogène de ces informations qui contribuent à la «news fatigue». Phénomène connu mais qui se renforce, surtout chez les moins de 35 ans, comme le montre une étude du Reuters Institute publiée cette semaine. Ils se mettent à l’abri en coupant les robinets de l’info.

Quel est donc le rôle (ou la responsabilité?) des médias dans la lutte contre la prochaine famine majeure annoncée cette semaine? Simple: intéresser et interpeller le public en l’informant sans lui faire peur, tout en créant de la tension, avec des contenus, un langage et des formats adaptés à chacun de ses publics et aux plateformes de diffusion à disposition. Et si possible avec quelques idées de solutions…

