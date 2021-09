Livraison de pizzas – La famille Lechner reprend Domino’s Pizza en Suisse Julian et Melanie Lechner, qui ont repris la société helvétique, souhaitent «accélérer en Suisse l’expansion» de l’établissement. Vingt restaurants sont ouverts actuellement.

En Suisse, Domino’s Pizza emploie quelque 450 personnes et exploite 20 magasins dans huit villes (photo d’illustration). Getty Images via AFP

Les entrepreneurs Julian et Melanie Lechner ont racheté la vingtaine d’établissements Domino’s Pizza en Suisse et la franchise principale. Ces derniers ont repris, pour un montant non divulgué, toutes les parts et obligations de la société helvétique.

«L’objectif de la famille Lechner est d’accélérer en Suisse l’expansion du plus grand service de livraison de pizzas au monde», a précisé Domino’s Suisse dans un communiqué publié lundi.

Julian Lechner est le directeur général et copropriétaire de l’enseigne suisse et sa femme Mélanie la directrice financière.

20 magasins

La maison mère britannique avait annoncé mi-août avoir cédé ses activités dans la Confédération pour 300’000 francs. La chaîne de restaurants avait annoncé il y a presque deux ans vouloir quitter le marché suisse et céder les différents points de vente.

En Suisse, Domino’s Pizza emploie quelque 450 personnes et exploite 20 magasins dans huit villes.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.