Cirque national – La famille Knie s’excuse auprès des Romands Avec cinq mois et demi de retard, la première représentation du cirque national s’est déroulée vendredi soir à Berne. Le chapiteau ne s’arrêtera pas en Suisse romande. Sébastien Jubin

Ivan Frederic Knie présente son numéro lors de la première du Cirque Knie, ce vendredi à Berne. Keystone/Peter Schneider La tournée a débuté avec cinq mois de retard. Keystone/Peter Schneider Les «Mad Flying Bikers» ont proposé un spectacle de haut vol. Keystone/Peter Schneider 1 / 4

Des performances physiques et pyrotechniques, des motos qui voltigent, des paillettes et des animaux dressés, mais aussi des collaborations nouvelles et «une ambiance nouvelle sur la piste pour une expérience inédite». C’est la promesse faite par le plus grand cirque du pays, qui vient d’entreprendre son itinéraire 2020 avec ses 250 artistes.