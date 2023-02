Chez le joueur de Leeds – La famille de Diogo Monteiro nous a ouvert ses portes Le prometteur défenseur a quitté Servette, mais surtout ses proches, pour Leeds. Papa, maman et le grand frère racontent ce moment spécial. Daniel Visentini

Susana et José, les parents de Diogo Monteiro, dans la chambre désormais vide de leur fils, qui vient d’être transféré de Servette à Leeds. Ils racontent comment ils le vivent. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Étrangeté de la perception. Au cœur de la famille Monteiro, dans ce joli appartement du Petit-Lancy, tout dit le bonheur et le bouleversement à la fois, comme si les espoirs concrétisés, habillés d’une fierté légitime, se heurtaient à la réalité d’une absence. On a beau avoir partagé avec lui le rêve d’un fils, celui-ci laisse un vide quand il l’assouvit. Diogo n’est plus là, il est à Leeds, dans le nord de l’Angleterre.