La rédaction - La famille chilienne se déchire autour de Pinochet

«Viva Pinochet!» Difficile de ne pas sursauter en entendant, il y a quelques jours, ce cri poussé par des partisans de José Antonio Kast, le candidat d’extrême droite à la présidence du Chili. Quinze ans après sa mort, le dictateur pourrait bien offrir la victoire au politicien ultraconservateur, lors du second tour qui l’oppose ce dimanche au jeune Gabriel Boric, leader d’une gauche radicale qui veut enterrer l’actuelle Constitution héritée du général honni. Aussi incroyable que cela puisse paraître dans un pays qui a retrouvé la démocratie en 1990, les Chiliens en sont encore à voter pour ou contre Pinochet.

Forcément, comme à chaque fois qu’on me parle du général honni, j’ai instantanément repensé à la famille qui m’avait hébergé en 2003 à Santiago, où j’effectuais un reportage pour les trente ans du coup d’État militaire de 1973. À première vue, c’était une famille comme les autres, qui vivait dans un quartier de classe moyenne. Le matin, en soufflant sur le café brûlant, on causait devant une tartine de manjar, cette confiture de lait qui me rappelait le dulce de leche de mon Argentine natale. On se taquinait aussi entre voisins latinos, comme il se doit.

«Trois mille Chiliens ou davantage sont morts ou «disparus» durant la dictature et des dizaines de milliers ont subi des tortures.»

Mais ce n’était pas une famille comme les autres. Le maître de maison m’avait fait rencontrer ses deux sœurs aux parcours diamétralement opposés. L’une vivait toujours et encore le deuil de son compagnon, que le régime militaire avait fait «disparaître» parce qu’il militait dans des groupes gauchistes. L’autre sœur, qui vivait dans les beaux quartiers, fut l’un des experts médicaux qui diagnostiquèrent en 2001 une forme de «démence modérée» chez Augusto Pinochet, conduisant les juges à classer son dossier.

Cinq ans plus tard, le 10 décembre 2006, le général décédait à 91 ans, laissant en suspens 300 poursuites pour violations des droits de l’homme, évasion fiscale et malversations durant ses 17 ans de règne. Cela, alors même que 3000 Chiliens ou davantage sont morts ou «disparus» durant la dictature et des dizaines de milliers ont subi des tortures.

Dictateur ou «sauveur»

Ainsi, Pinochet n’a jamais été reconnu coupable. Et pour nombre de Chiliens, il reste le «sauveur» qui a empêché une dérive communiste du pays à une époque où l’Union soviétique tentait de répandre la révolution sur le continent américain. C’est aussi lui qui a imposé les «Chicago Boys», ce groupe d’économistes ultralibéraux qui ont multiplié les privatisations, les déréglementations et les coupes sociales, produisant une réussite économique spectaculaire… mais aussi des inégalités criantes.

Aujourd’hui, en repensant à la famille qui m’avait hébergé, je me dis que Pinochet est toujours aussi incontournable dans la vie des Chiliens. À tel point qu’un candidat comme José Antonio Kast, dont le frère fut ministre sous la dictature et dont la porte-parole est la petite-nièce du général, pourrait tranquillement être élu ce dimanche à la présidence.

