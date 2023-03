La confiance est un actif majeur – La faille cachée de Credit Suisse Le Nobel d’économie 2022 a récompensé des recherches sur les crises bancaires. Elles éclairent la chute de la banque zurichoise. Jocelyn Rochat

La façade de Credit Suisse à Berne, peu après l’annonce de la reprise par UBS. FABRICE COFFRINI/AFP

Les banques sont des géants fragiles, mais on n’imagine pas à quel point, ni pourquoi. Quand un de ces établissements tombe, on parle généralement de mauvaise gestion, de cadavres dans le placard et de manque de liquidités. Tout cela est vrai, mais une pièce importante manque au puzzle.