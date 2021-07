564 millions de dégâts – La facture des orages et de la grêle a dépassé le demi-milliard Les orages passent et les assureurs font leurs calculs. Les dégâts aux véhicules, aux bâtiments et aux cultures sont très importants. Année record en vue, hélas. Jocelyn Rochat

Les assureurs affirment que 2021 sera l’année record en matière de dégâts causés par les intempéries en Suisse. www.climatologie-grêle.ch/planat.ch

La facture des orages de ces derniers jours ne cesse de s’alourdir. Même si les assureurs font et refont leurs calculs alors que des dizaines de milliers de déclarations de sinistres affluent, ils s’accordent déjà sur un point: 2021 sera une année record en matière de dégâts causés par les intempéries, plus particulièrement par la grêle.

Comme l’évaluation des dégâts n’est pas centralisée au niveau national, il faut faire la tournée des assureurs et additionner tous leurs pronostics pour s’en rendre compte. À La Mobilière, apparemment la plus touchée, on parle «d’un bilan depuis le 20 juin qui porte sur 50’000 dégâts pour un montant total de 252 millions, dont 150 millions pour les seuls dégâts grêles».