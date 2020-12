Harcèlement au service public – La facture de la crise de la RTS enfle de jour en jour 170 personnes ont déjà contacté l’étude chargée de recueillir les témoignages de collaborateurs. À 350 francs l’heure, l’ardoise sera salée. Gabriel Sassoon

La procédure a déjà coûté 200 ’ 000 francs, une somme peu importante par rapport au budget d e la RTS. KEYSTONE

Une déferlante. Mandatée par la RTS pour recueillir les témoignages de collaborateurs ainsi que d’anciens employés sur des faits de harcèlement, le Collectif de défense, à Genève, a été contacté par 170 personnes en un mois.

Ce chiffre – que nous livre la Radio Télévision Suisse - a quasi doublé en deux semaines. La facture risque d’être salée. La RTS l’a-t-elle estimée? L’entreprise, mise en cause pour sa gestion de cas de mobbing et de comportements déplacés, juge prématuré de répondre avant la fin de la procédure. Mais plusieurs éléments permettent de déterminer un coût minimum. Et il sera à la charge du contribuable, via la redevance radio-télévision.