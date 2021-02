Décryptage – La façade d’un temple de la musique Découvrez ou redécouvrez le Victoria Hall, emblématique bâtiment genevois. Benjamin Chaix

La façade du Victoria Hall, rue du Général-Dufour. LUCIEN FORTUNATI

C’est un cadeau comme on n’en fait plus. Le 28 novembre 1894, l’Harmonie nautique inaugure son bâtiment «dû à la munificence toute princière», comme on disait à l’époque, du consul britannique à Genève, Daniel F. P. Barton. Amoureux du lac et de la musique, ce riche Anglais a voulu fournir à son harmonie préférée (orchestre d’instruments à vent), une salle moderne et somptueuse. Le mécène avait mis sa chère Harmonie nautique au défi de jouer la 6e symphonie de Beethoven, «La Pastorale». Si l’exécution lui plaisait, il lui construirait le Victoria Hall. Ainsi fut fait. L’adjectif nautique indiquait que l’Harmonie serait appelée à jouer au bord du lac à l’époque des régates.