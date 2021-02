Nous l’appellerons Bo Ya Naing. Atterré par le coup d’État dans son pays d’origine, ce Birman de Suisse s’exprime sous un pseudonyme pour ne pas mettre en danger sa famille restée là-bas.

Pourquoi ce coup d’État? Les militaires avaient trois ministères clés et une minorité de blocage au parlement, que veulent-ils de plus?

Leur plan n’a jamais été de lâcher les commandes. En laissant des civils entrer au gouvernement, les militaires avaient l’espoir de voir Aung San Suu Kyi subir l’usure du pouvoir et perdre sa popularité. Ils lui ont même savonné la planche en s’attaquant à la minorité musulmane des Rohingyas, ce qui a rendu la situation impossible pour la lauréate du prix Nobel de la paix. Elle a choqué ses soutiens internationaux en défendant les agissements de l’armée, pour ne pas perdre le soutien de la population birmane (souvent islamophobe) et ne pas provoquer les généraux (accusés de génocide). Au final, ceux-ci espéraient voir leur parti remporter plus de sièges au parlement et peut-être réclamer davantage de ministères. Bref, retrouver une légitimité. Ça n’a pas marché, alors ils interviennent.