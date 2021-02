Affaire Maudet: des précédents – La dure vie politique genevoise en deux exemples Alexandre Moriaud et Léon Nicole ont eu affaire à la justice. Leur destin en fut bouleversé. Marc Bretton

Léon Nicole, député socialiste en 1931. DR

Pierre Maudet n’est pas le seul homme politique de premier plan à avoir eu des ennuis spectaculaires avec la justice. On dit spectaculaire, car il n’est pas question ici de recenser les simples procédures judiciaires lancées contre les élus, celles-ci étant infiniment plus nombreuses. Par spectaculaire, on entend procès et démission.

Sauf erreur, les cas les plus proches remontent aux années 30. Étoile du Parti radical, délégué du Conseil d’État au conseil d’administration de la Banque de Genève, Alexandre Moriaud (1871-1955) a fait l’objet d’une procédure pénale pour corruption passive: il aurait facilité l’obtention de crédits à ses proches. «Arrêté en septembre 1931, rappelle le dictionnaire historique et biographique de la Suisse, l’ex-magistrat est relâché après quelques jours de prison; le procureur général classa ensuite la poursuite en 1934.»