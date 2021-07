Hommage festif – La droite veut un événement festif pour marquer la fin de la pandémie Le Grand Conseil a accepté une résolution PLR demandant au Conseil d’État d’organiser une manifestation. Eric Budry

Le but de la résolution est également de rendre hommage à ceux qui ont souffert de la maladie et à ceux qui étaient au front pour la combattre (ici le service des soins intensifs des HUG). LUCIEN FORTUNATI

«Nous avons en tant que société rencontré de grandes difficultés. Il est temps de repartir sur un chemin positif en partageant un projet. Nous avons besoin de nous retrouver.» C’est ainsi que le député PLR Pierre Nicollier a défendu jeudi la résolution – dont il est le premier signataire – qui invite le Conseil d’État à offrir à la population un événement majeur de caractère festif afin, notamment, «de rendre hommage à celles et ceux qui ont œuvré pour Genève durant la pandémie de Covid-19».

Malgré le refus de la gauche et l’abstention du MCG, la proposition a été acceptée par 43 voix contre 37 et 10 abstentions. Charge maintenant au Canton de mettre sur pied, «dès que la crise sanitaire sera maîtrisée», cette fête «pour, comme le dit la résolution, permettre à la population de se retrouver et de célébrer la fin de cette période exceptionnellement difficile».