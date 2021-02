Contre la crise du Covid – La droite veut ouvrir les magasins douze dimanches par an La proposition vise, selon ses auteurs, à offrir la chance aux commerces de compenser les pertes dues aux fermetures. La gauche parle de pur cynisme. Lise Bailat Berne

Tous les commerces (ici à Genève en décembre 2020) pourront rouvrir dès le 1 er mars. Des élus veulent leur permettre d’ouvrir douze dimanches par an en 2021 et 2022 pour compenser leurs pertes liées au Covid-19. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

La proposition est passée largement inaperçue. Elle promet pourtant d’enflammer le débat politique. Dans la loi Covid-19, les membres de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États ont inscrit une petite phrase cette semaine.

Celle-ci dit que les cantons doivent être libres d’autoriser les magasins à ouvrir jusqu’à douze dimanches par an cette année et l’an prochain, contre quatre au maximum aujourd’hui. Pour une courte majorité de la commission, c’est une manière de compenser les pertes dues aux restrictions prononcées à cause de la pandémie.