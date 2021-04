Praille-Acacias-Vernets – La droite veut diminuer le nombre de logements sociaux La proportion élevée de logements d’utilité publique aboutirait à créer des «ghettos sociaux». L’Asloca y voit une «attaque malvenue». Marc Bretton

L’aspect des nouveaux quartiers revient au centre des débats politiques. LAURENT GUIRAUD

La droite genevoise veut remettre sur le tapis la répartition des types de logements à construire dans le secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV). Une proposition de loi (accompagnée d’une motion) qui sera prochainement déposée suggère d’y diminuer le nombre de logements d’utilité publique (LUP) pour augmenter les autres catégories. S’agit-il, comme elle le prétend, d’une simple adaptation à l’accord dégagé fin août au parlement sur la loi sur les zones de développement (LGZD) ou d’une attaque contre le logement social? C’est tout le débat.

Pour les députés PDC, PLR et UDC à l’origine du projet, la première hypothèse est la bonne: «En août dernier, rappelle le député PDC Sébastien Desfayes, les partis gouvernementaux et l’UDC ont dégagé un accord important. Il stipule que dorénavant, en zone de développement, un tiers des logements construits seront des logements d’utilité publique (LUP), un tiers sera libre et le tiers restant sera composé de «ZDLOC», c’est-à-dire des logements non subventionnés, dont le loyer est contrôlé par l’État. Or cet accord ne s’applique pas au secteur le plus important: le PAV.»