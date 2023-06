Succession d’Alain Berset – La droite va-t-elle offrir aux Verts un siège au Conseil fédéral? Il est tentant pour les partis bourgeois de diviser la gauche, mais ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Analyse. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Les Verts ont-ils une chance de s’asseoir dans le fauteuil d’Alain Berset à la barbe des socialistes? Les spéculations vont bon train. Matthieu Gafsou/Bundesratsfoto 2023/KEYSTONE

Ils le veulent et ils iront le chercher avec les dents. À peine Alain Berset a-t-il annoncé son départ pour la fin de l’année que les Verts déclaraient urbi et orbi qu’ils se lanceraient dans la course au Conseil fédéral. Et cette fois, plus question de prendre des gants avec les «frères» socialistes. Le siège socialiste est libre et les Verts ne se cachent plus vraiment pour dire qu’ils veulent se l’approprier.