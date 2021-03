Lettre du jour – La droite la plus bête de Suisse? Courrier des lecteurs

Lucien Fortunati

Collonge-Bellerive, 15 mars

On peut s’étonner de la détermination des partis de droite à Genève qui sont prêts à tout pour que M. Maudet ne soit pas réélu. Les candidatures de Mme Bachmann et M. Nidegger sont quelque part difficiles à comprendre alors que leurs chances d’être élus sont relativement minces. Leurs objectifs sont donc assez clairs: faire barrage à l’élection de M. Maudet.

Mon intention n’est pas de minimiser les actes inappropriés voire délictueux liés à l’affaire Maudet mais ce dernier les a reconnus, s’est excusé et les a regrettés. Faut-il pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain? On connaît les qualités de M. Maudet dans la gestion des dossiers dont il a la responsabilité, sa détermination à ne rien lâcher dans les situations difficiles aidé certainement par un charisme élevé, n’en déplaise aux dirigeants du PLR dont l’ego surdimensionné est à la hauteur de leur incapacité à analyser froidement les enjeux importants de cette élection.

À ce que je sache les problèmes liés à l’affaire Maudet n’ont pas coûté un centime aux contribuables genevois. À titre d’exemple et de comparaison, l’incompétence du Conseil d’État lors de la votation sur la recapitalisation de la caisse de pension des fonctionnaires coûtera, elle, beaucoup d’argent.

Et pour quelle raison? Simplement parce que le Conseil d’État a été incapable d’expliquer à la population un mécanisme actuariel, je le concède, assez complexe mais qu’il est possible à faire comprendre à nos concitoyens pour autant qu’on en ait la volonté.

Les fonctionnaires et leurs familles, quant à eux, ont bien compris les enjeux et ont voté comme un seul homme dans leur intérêt (bonjour le conflit d’intérêts), ce qui va coûter quelques milliards à la collectivité.

En conséquence et à n’en pas douter je suis beaucoup plus préoccupé par cet élément que par la possible réélection de M. Maudet qui, par ailleurs, ne me dérangerait nullement. Je préfère me concentrer sur les vrais problèmes du canton de Genève et non pas sur les états d’âme de certains politiciens qui jouent les vierges effarouchées.

Jean-Claude D. Rey