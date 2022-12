Élections cantonales 2023 – La droite genevoise est prête à dynamiter l’Entente Sauf retournement, les partis de l’alliance forgée en 1936 partiront désunis au premier tour de l’élection au Conseil d’État. Les listes du PLR et du Centre ne seront pas apparentées au Grand Conseil. Marc Bretton

Les relations entre le PLR et le Centre sont au point mort. KEYSTONE

L’Entente genevoise va-t-elle briser son alliance électorale? On le saura le 20 décembre, date de l’assemblée des délégués du Parti libéral-radical (PLR) à Chêne-Bourg. Saisis d’une demande du Centre, les membres doivent se prononcer sur une alliance entre le PLR, le Centre et les Vert’libéraux au premier tour de l’élection au Grand Conseil et du Conseil d’État. Mais les pronostics sont sombres.