Unité pour le second tour au Conseil des États et apparentement pour le Conseil national: la droite genevoise (Centre, PLR, UDC et MCG) ne part plus en ordre dispersé pour les élections fédérales. Ce rapprochement, qui a déjà permis de renverser la majorité de gauche au Conseil d’État, a bien des chances de rebattre les cartes à l’Assemblée fédérale.

En outre, en présentant la locomotive Mauro Poggia, l’aile souverainiste pourrait bien ne plus se contenter de jouer les porteurs d’eau. Le camp progressiste a toutefois l’avantage d’une alliance solide, cohérente et qui se fonde sur un bilan et un programme. La droite genevoise, elle, assume les grands écarts idéologiques et les paradoxes.

Et ils ne sont pas des moindres. Ainsi, Mauro Poggia, pourfendeur des assurances maladie, gonfle-t-il les voiles de partis qui freinent des quatre fers contre toute réforme du système en envoyant des représentants de ces caisses aux Chambres.

La droite bourgeoise, elle, accepte que des partisans du repli (migration, asile, Europe) se servent d’elle comme d’un marchepied (et inversement). Sachant que ces questions se règlent essentiellement à Berne, le Centre genevois, plus modéré qu’au niveau national, fait progresser un projet de société qui heurte de plein fouet ses valeurs fondamentales.

La stratégie a un prix cher à payer.

