Éditorial - La droite en quête désespérée d’unité

Encore sonnée par son échec lors de l’élection partielle du Conseil d’État en mars, la droite genevoise est contrainte de s’intéresser déjà à la prochaine échéance électorale, celle qui verra le renouvellement complet des autorités cantonales en 2023. Le PLR n’ayant pas réussi à convaincre le PDC de tenir cet été des «assises de la droite» pour faire le point, l’UDC s’est engouffrée dans la brèche pour aller papoter en bilatérale avec la direction libérale-radicale.

Il n’en fallait pas plus pour que la République bruisse de rumeurs sur les prémices d’une alliance électorale PLR/UDC «pour faire échec à la gauche». On en est loin, de l’avis des deux parties, mais c’est un signal. Celui du désir de la droite de reconquérir la majorité perdue au Conseil d’État, et donc de trouver des accords.