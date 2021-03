Election au Conseil d’Etat – La droite continue de se déchirer Le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie à Pierre Maudet a suscité de nombreuses réactions et… des démissions. Laurence Bezaguet Grobet

Pierre Maudet a reçu le soutien de la CCIG, qui appelle à «un vote utile pour porter efficacement la voix de l’économie». Magali Girardin

L’ancien président du PLR Alain-Dominique Mauris a beau préconiser la réconciliation avec Pierre Maudet et l’arrêt des guerres d’ego, la bérézina se poursuit au sein de la droite genevoise. La toute fraîche décision de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) de soutenir ce même Pierre Maudet a ainsi suscité une avalanche de commentaires sur notre site Internet. Et sur les réseaux sociaux.

C’est le député PLR Serge Hiltpold qui a lancé la fronde en annonçant sa démission de la CCIG qui «décrédibilise le monde de l’entreprise et du partenariat institutionnel qu’elle représente auprès des autorités fédérales, cantonales et communales.» La Chambre a «perdu toute sa crédibilité. Une honte!», estime, pour sa part, Sébastien Desfayes, député PDC. «La honte absolue. Un pas de plus pour décrédibiliser Genève au plan fédéral», appuie le conseiller national PLR Christian Lüscher, l’ennemi numéro un de Pierre Maudet. Autre élu à Berne, le PDC Vincent Maitre déclare que la CCIG n’est pas près «de m’y revoir.» Alexis Barbey aussi: le député PLR démissionne avec effet immédiat: «Les valeurs de la Chambre ne sont clairement plus compatibles avec les miennes.»