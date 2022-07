Sécheresse – La Drize renflouée avec de l’eau potable pour sauver la faune Le débit était beaucoup trop bas. Face à une «urgence absolue», le Canton a mis la rivière sous perfusion. «C’était ça ou tout mourait.» Aurélie Toninato

Depuis mercredi passé, la Drize est sous perfusion (image d’illustration). MAGALI GIRARDIN

La semaine passée, la Fédération suisse de pêche a tiré la sonnette d’alarme: les fortes chaleurs couplées au manque d’eau mettent en péril la faune aquatique, en particulier les poissons. À Genève, on a atteint des records des débits les plus bas observés dans plusieurs cours d’eau dont l’Allondon, qui a récemment été mis à ban. La situation critique a poussé le Canton à prendre une autre mesure, inédite: depuis mercredi passé, la Drize est sous perfusion. «Quelque 6 litres d’eau potable/seconde provenant du réseau sont actuellement injectées dans la rivière, en continu, explique Alexandre Wisard, directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche. C’était ça ou tout mourait!»

Le débit du cours d’eau avait en effet atteint un litre par seconde, de nombreuses poches d’eau n’étaient plus reliées entre elles et leur teneur en oxygène était très faible, détaille-t-il.

Des pêches de sauvegarde ont eu lieu dans l’Aire - capturer les poissons et les déplacer dans des cours d’eau où la situation est moins critique -, pourquoi ne pas avoir utilisé ce moyen dans la Drize? «Nous n’avions pas le temps, répond Alexandre Wisard. C’était une urgence absolue.»

Le spécialiste reconnaît que cette mesure n’est pas «extrêmement durable» ni généralisable, et coûteuse – de l’ordre de plusieurs milliers de francs. «Mais c’était la seule solution.» Depuis quelques jours, le débit de la Drize est remonté à 7 litres/seconde. Jusqu’à quand durera cet approvisionnement? «Jusqu’à ce qu’il pleuve en suffisance…. Mais nous allons probablement réduire un peu les débits durant la journée.»

L’opération a été organisée avec la collaboration de la Commune de Troinex ainsi que des pompiers qui ont mis à disposition des tuyaux.

Une telle action a déjà été utilisée dans d’autres cas de figure, notamment en cas de pollution. L’an passé par exemple, un dysfonctionnement d’une citerne avait laissé s’échapper 6000 litres de mélasse à Saint-Jean-de-Gonville, dans le Pays de Gex, dans la Roulave - un affluent de l’Allondon. L’apport d’eau fraîche par deux kilomètres de conduites installées en urgence avait permis de limiter la mortalité piscicole.

Développement suit.

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.