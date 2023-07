Léman superstar (3/7) – La douceur lémanique plombe Charles Bronson «Avec les compliments de Charlie», sorti en 1979, évoque plus une pub pour la Suisse qu’un film d’action. L’acteur américain y semble émoussé par la présence de sa dulcinée et les flots du lac. Claude Beda

Dans le film, Charles Bronson et Jill Ireland, poursuivis, embarquent sur le bateau «La Suisse» à Montreux. Collection Musée du Léman/DR

C’est l’histoire d’un policier se lançant dans la traque d’un trafiquant de drogue, mais aussi le carnet de voyage d’un couple improbable. Le long métrage «Avec les compliments de Charlie» («Love and Bullets»), sorti en 1979, évoque plus une publicité touristique pour la Suisse qu’un film d’action. Charles Bronson y joue avec sa deuxième femme, Jill Ireland, dans le rôle de l’héroïne fatale. Bien loin de l’homme à l’harmonica dans «Il était une fois dans l’Ouest».

1 / 2 Dans le film, «La Suisse» devient curieusement un bâtiment de croisière avec des cabines pour dormir. Collection Musée du Léman/DR

«L’acteur était alors très épris de sa deuxième épouse, explique Didier Zuchuat, responsable de la documentation du Musée du Léman* et homme de cinéma. Or quand Bronson tourne avec sa douce moitié, il est beaucoup plus calme que seul avec un pistolet. Et les flots du lac semblent l’avoir encore davantage endormi.» Jill Ireland n’y est pas plus convaincante en prostituée minaudant façon Marylin Monroe. Cette superproduction européenne, une des rares qui a eu en partie pour cadre le Léman, avait pourtant quelques ambitions commerciales. Or elle fut très poussive après l’immense succès de Charles Bronson dans «Un justicier dans la ville».

Après avoir crapahuté dans les Alpes, les deux héros, poursuivis par des «méchants» - dont Rod Steiger en mafieux bégayant – débarquent à Montreux, juste à temps pour embarquer sur le bateau «La Suisse», loué par la production. On s’amuse à les voir rejoindre dans une barque de pêche le navire de la CGN transformé en bâtiment de croisière avec des cabines, où ils passeront la nuit lors de leur trajet jusqu’à Genève. «Tout l’intérêt du cinéma, c’est l’illusion, sourit Didier Zuchuat. En plus, à cette époque, ce vaisseau amiral n’était pas très beau. Bien moins que depuis sa restauration en 2009.»

Le tournage entamé par John Huston, dont certaines scènes ont peut-être été conservées, a été repris en 1978 par Stuart Rosenberg après les divergences de vues entre la production et Huston. Bronson y apparaît en taiseux, comme à l’accoutumée, dans un long métrage aux rares dialogues. Sans doute une volonté de la production de raboter sur le prix des traductions pour la distribution internationale. Le bruitage et la musique sont eux constamment présents, avec carambolages, coups de feu et autres explosions.

