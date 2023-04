C’est de la violence administrative: à Genève, 27% des sanctions contre les demandeurs d’emploi concernent une insuffisance de recherches d’emploi durant le délai de congé. Des gens qui, pour la plupart, n’ont pas été informés de cette obligation! Il aura fallu une étude universitaire pour commencer à réfléchir à une solution…

Cette étude, c’est la magistrate Fabienne Fischer qui l’a commandée à propos des sanctions prononcées par l’Office cantonal de l’emploi (OCE). Celui-ci est depuis longtemps sous le feu des critiques de demandeurs d’emploi se sentant maltraités. Reprenant ce dossier des mains de Mauro Poggia il y a deux ans, l’écologiste a commandé cette analyse pour comprendre si des profils particuliers (parent seul, mauvaise maîtrise du français, etc.) pouvaient expliquer des sanctions accrues.

Mais non, c’est bien la rigidité du système qui est mise en cause. Un système qui dégaine le bâton plus vite que son ombre afin de sortir le plus vite possible les personnes du chômage, quitte à ce qu’une partie y retourne assez rapidement…

Démotivant

Le fait que près d’un tiers des sanctions soient annulées après instruction du dossier dévoile un fonctionnement fondé sur la «présomption de culpabilité». Il est démotivant et contre-productif. Les sanctions sont vécues comme une double peine, s’ajoutant à la perte d’emploi.

Quant aux conseillers en personnel, ils passeraient bien plus de temps à contrôler les chômeurs qu’à les aider à se remettre en selle. C’est du moins la perception des demandeurs d’emploi interrogés. Bien que le cadre légal soit fixé par Berne, Fabienne Fischer doit maintenant s’atteler à ce que le changement de ton politique qu’elle a insufflé produise des effets sur le terrain.

