Lutte contre le Covid-19 – La douane a intercepté des envois d’ivermectine Ce traitement antiparasitaire est vu comme le nouveau remède miracle par certains antivaccins. Plusieurs tentatives d’importations illégales ont eu lieu en Suisse. Sonia Imseng

L’Administration fédérale des douanes a intercepté plusieurs de ces envois illégaux d’ivermectine en Suisse. KEYSTONE

Plusieurs personnes ont essayé de faire acheminer illégalement de l’ivermectine en Suisse, un antiparasitaire considéré par des coronasceptiques comme un remède miracle contre le coronavirus, qui représenterait une alternative au vaccin.

Abo Lutte contre le Covid-19 L’ivermectine enflamme les antivaccins… mais ne servirait à rien L’Administration fédérale des douanes a intercepté plusieurs de ces envois illégaux «de médicaments contre les vers et autres parasites avec le principe actif ivermectine», rapportent les journaux de CH Media. Une information qui a été donnée par Swissmedic.

En Suisse, les débats sont de plus en plus présents autour de ce médicament et les opposants à la loi Covid-19 pensent que l’approbation de l’ivermectine serait empêchée par les autorités afin de ne pas compromettre la campagne de vaccination dans le pays, relève l’article.

Une pétition a également été lancée pour demander au Conseil fédéral d’autoriser le médicament.

Pas recommandé par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas d’utiliser de l’ivermectine pour les patients souffrant du Covid-19, car les données des études cliniques n’ont pas fourni de résultats probants sur son efficacité.

Abo Traitement contre le Covid-19 Après le vaccin, voici la pilule à 7 milliards Aux États-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) est inquiète, car des personnes n’ayant pas accès au traitement pour humains se retournent vers la formule destinée aux animaux. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains ont mis en garde la population sur les effets d’un surdosage, qui peut entraîner des nausées, des vomissements, de la diarrhée, mais aussi avoir des effets neurologiques allant jusqu’au coma et au décès. En Suisse, le président de l’Association des médecins cantonaux, Rudolf Hauri, déconseille l’utilisation de l’ivermectine: «Il n’y a pas de base sérieuse pour prouver son efficacité dans le traitement du Covid-19. Cela peut être extrêmement dangereux pour la santé», dit-il, cité par les journaux.

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction numérique depuis février 2021. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Lausanne, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. @SoniaImseng

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.