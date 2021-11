Cinquième vague de Covid – La dose de rappel, l’urgence des seniors La situation se dégrade à grande vitesse. Une troisième injection s’impose pour les plus de 65 ans vaccinés en début d’année. Marc Moulin

Une nouvelle piqûre s’impose pour les premiers bénéficiaires du vaccin anti-Covid. Ici, le premier vacciné genevois qui avait reçu sa dose initiale le 28 décembre 2020. KEYSTONE

Les personnes vulnérables ou âgées de plus de 65 ans qui sont vaccinées depuis plus de six mois doivent foncer pour obtenir leur dose de rappel. Alors qu’une nouvelle vague de Covid déferle sur Genève, la troisième injection est un must pour ces catégories, ont exhorté les autorités sanitaires cantonales vendredi lors de leur point presse hebdomadaire.

Mesures sanitaires Le port du masque à nouveau obligatoire dans les espaces clos Covid-19 L’Europe appelée à réagir d’urgence pour éviter une nouvelle hécatombe Elles confirment que l’hôpital voit grimper la moyenne d’âge de sa patientèle et lient cette évolution à une baisse de l’efficacité vaccinale après un semestre chez les gens dont l’immunité est affaiblie par l’âge ou d’autres facteurs. L’ouverture du rappel à toute la population vaccinable pourrait venir dans un proche avenir, l’autorité médicinale helvétique (Swissmedic) l’ayant déjà avalisée pour le vaccin Pfizer.

Et les plus jeunes? «Ils peuvent déjà s’annoncer et quelque 12’000 personnes l’ont fait», indique Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. Mais cette préinscription leur donnera droit à un simple rappel lorsqu’ils seront éligibles, sans priorité sur la liste d’attente.

Contexte «très préoccupant»

L’appel survient dans un contexte que le directeur général de la santé juge «très préoccupant» avec une dégradation qui s’accélère, des cas qui doublent tous les six jours et un risque sextuplé pour les non-vaccinés. «Si on compare à la deuxième vague de novembre, la bonne nouvelle est que celle-ci n’entraîne pas autant d’hospitalisations, ce qui prouve l’efficacité du vaccin, mais il est clair qu’on va vers une surcharge hospitalière ces prochaines semaines», analyse Adrien Bron.

Vendredi matin, les HUG soignaient 52 Covid aigus, dont 9 aux soins intensifs et 6 aux soins intermédiaires. Pour chaque centaine de milliers d’habitants, on compte de 8 à 9 hospitalisations chez les personnes vaccinées et 32 chez celles qui ne le sont pas. Si on peut se retrouver en clinique même avec un vaccin, cela arrive avant tout aux personnes de plus de 75 ans (deux tiers des cas) et très rarement dans les unités de crise. «La vaccination préserve le système de santé et garantit la prise en charge de tous les malades, que le Covid soit en cause ou non, souligne Aglaé Tardin, médecin cantonale. Et elle retarde l’imposition de mesures plus sévères.»

Selon elle, «on perd le contrôle sur l’épidémie». Un constat fait au regard du taux de reproduction du virus qui, à Genève, s’affiche à 1,38 et excède désormais légèrement la moyenne nationale. Autre indicateur inquiétant: le pourcentage de tests qui sortent positifs: 7%. Il faudrait ramener ce chiffre à 1 pour le juger rassurant.

Festival infectieux

La spécialiste confirme que les seniors sont désormais davantage touchés. Mais c’est la jeune génération qui est la plus exposée, faute de protection vaccinale pour les moins de 12 ans. On ne ferme plus les classes ou les écoles – au vu des dégâts sociaux engendrés mais on dépiste à tour de bras et le masque fait son retour dans les classes (voir notre édition de vendredi).

Le retour du masque obligatoire à l’intérieur ne doit pas faire oublier les autres mesures: s’espacer, réduire les contacts, aérer, l’hygiène des mains et un test (gratuit) en cas de symptômes ou de contact. Et le bon sens: si vous allez danser un soir (les clubs restent ouverts et sans masque), on ne rendra pas visite à grand-maman dans la foulée.

À chacun de mesurer les risques. Sans avoir apparemment failli à ses obligations de contrôle, un festival a à lui seul causé mi-novembre 65 infections directes et 11 indirectes un bilan qui n’est pas définitif. De bon augure pour les Fêtes? On n’exclut pas de nouvelles mesures qui pourraient les rendre tristounettes.