Dons de nourriture et de produits d’hygiène – La distribution des colis alimentaires se poursuit les mercredis et jeudis En Ville de Genève, les dons de nourriture et de produits d’hygiène aux plus précaires se poursuivent tout l’été. Les horaires de distribution ont été adaptés pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Léa Sélini

Le succès de l’opération pilotée par le Canton et les associations ne se dément pas. Pierre Albouy

Ce mercredi 15 juillet, de 17h à 20h, l’école Hugo-de-Senger, à Plainpalais, accueillera les 1080 colis préparés par les bénévoles des Colis du Cœur et de la Fondation Partage. Ils pourront être remis aux personnes résidant en Ville de Genève, dont les codes postaux sont compris entre 1201 et 1208.

L’école de Trembley accueillera désormais bénéficiaires et bénévoles les jeudis, au lieu du mercredi. Pas moins de 1380 paquets seront distribués ce jeudi 16 juillet, de 17h à 20h.

Ce nouvel horaire permet de mieux servir les bénéficiaires en Ville de Genève en assurant la disponibilité optimale des bénévoles, très sollicités.

Les dons se poursuivent également dans les communes: Carouge, Grand-Saconnex, Meyrin, Petit-Lancy, Thônex, Onex et Vernier participent également au projet piloté par le Canton. Le site des Colis du Coeur recense les lieux et horaires des distributions, en fonction du code postal du bénéficiaire. L’association rappelle qu’il est nécessaire d’être inscrit auprès de sa base de données pour pouvoir bénéficier de l’aide.

Pour rappel, la distribution du 8 juillet a permis de venir en aide à plus de 1200 familles dans le besoin. Depuis le lancement de l’opération, initiée par la Caravane de Solidarité aux Vernets, plus de 19’000 colis ont été offerts aux plus démunis.

Les donateurs peuvent consulter le site de la Fondation Partage, qui centralise désormais tous les dons.