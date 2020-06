19 juin: le Conseil fédéral annonce de nouveaux assouplissements: dès lundi 22 juin les rassemblements jusqu'à 1000 personnes sont autorisés à condition de garantir le traçage des contacts. La distance de sécurité sera réduite à 1,5 mètre. D'autres restrictions sont levées pour les restaurants et les clubs de nuit.

17 juin: la pandémie a fait plus de 445'000 morts dans le monde. Plus de 8 millions de personnes ont été officiellement diagnostiquées positives au Sars-Cov-2.

15 juin: la Suisse rouvre ses frontières avec tous les Etats membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni.

6 juin: cinémas, théâtres, zoos, remontées mécaniques, campings, piscines et écoles post-obligatoires peuvent reprendre leurs activités. La limite de 30 personnes est remplacée par un plafond de 300 personnes.

30 mai: les rassemblements allant jusqu'à 30 personnes sont de nouveau autorisés.

28 mai: l'app de traçage de contacts SwissCovid est soumise au test du grand public.

28 mai: les offices religieux reprennent.

20 mai: le Conseil fédéral décide d'injecter 14,2 milliards de francs supplémentaires dans l'assurance chômage.

11 mai: restaurants, musées et bibliothèques rouvrent. Les élèves reprennent le chemin de l'école, mais uniquement pour le niveau obligatoire.

4-6 mai: session extraordinaire du Parlement fédéral consacrée à l'épidémie et pour la première fois délocalisée à Bern Expo pour raisons sanitaires.

27 avril: coiffeurs, magasins de jardinage et de bricolage, cabinets médicaux rouvrent leurs portes après 6 semaines de fermeture.

16 avril: le Conseil fédéral annonce la sortie du semi-déconfinement en trois étapes, le 27 avril, le 11 mai et le 8 juin.

15 avril: Donald Trump suspend la contribution des Etats-Unis à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de sa «mauvaise gestion» de l'épidémie.

14 avril: après la Chine, plusieurs pays entament la phase du déconfinement. La Suisse a passé le pic de l'épidémie de Covid-19. L'armée réévalue l'engagement de ses forces.

12 avril: des centaines de millions de chrétiens célèbrent Pâques dans le confinement, du jamais vu.

9 avril: Les ministres européens des Finances se mettent d'accord sur un plan plus de 500 milliards d'euros pour aider l'économie.

7 avril: le Parlement reprend ses travaux avec les premières séances de commissions depuis l'interruption de la session.

4 avril: près d'un actif sur quatre est au chômage partiel en Suisse, soit 1,3 million de personnes. Au Tessin, ce taux atteint même 40%.

3 avril: le Conseil fédéral demande au Parlement de doubler à 40 milliards de francs au total le volume de crédits cautionnés par la Confédération.

27 mars: l'armée vient en renfort pour contrôler la frontière suisse.

25 mars: les restrictions d'entrée en Suisse sont étendues à tous les Etats Schengen. Les entreprises peuvent solliciter auprès des banques des crédits cautionnés par la Confédération pour un total de 20 milliards de francs.

20 mars: les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits en Suisse. Le Conseil fédéral libère 32 milliards pour le monde du travail, la culture et le sport. Les tribunaux civils et administratifs sont mis en vacances judiciaires. Les opérations non urgentes sont interdites dans les hôpitaux.

19 mars: les transports publics réduisent leur offre.

18 mars: le Conseil fédéral reporte la votation populaire du 17 mai et suspend tous les délais pour la récolte des signatures et le traitement d'initiative ou de référendums.

17 mars: le Département fédéral des affaires étrangères lance un rapatriement des Suisses bloqués à l'étranger.

16 mars: le Conseil fédéral décide de recourir au droit d'urgence et place tout le pays en état de situation extraordinaire. Toutes les manifestations sont interdites. Seuls les commerces de première nécessité (alimentation/santé) peuvent rester ouverts. Les restaurants, les bars et les établissements de loisirs sont fermés. Les entrées aux frontières allemandes, françaises et autrichiennes sont limitées. L'armée se met à disposition.

15 mars: le Parlement suspend la session de printemps, une décision historique.

14 mars: le Tessin boucle tous les restaurants, bars et magasins, à l'exception des épiceries et pharmacies.

13 mars: le Conseil fédéral interdit aux écoles d'ouvrir les classes jusqu'au 4 avril. Les manifestations de plus de 100 personnes sont interdites, la limite est fixée à 50 personnes pour les bars, restaurants et discothèques.

11 mars: l'OMS confère au Covid-19 le statut de pandémie.

9 mars: l'Italie entière devient une zone protégée. Les rassemblements sont interdits sur tout le territoire et toute la population invitée à rester à la maison.

5 mars: premier décès lié au coronavirus en Suisse. Il s'agit d'une patiente de 74 ans décédée au CHUV à Lausanne.

28 février: le Conseil fédéral interdit toutes les manifestations de plus de 1000 personnes en Suisse jusqu'au 15 mars. C'est la première fois qu'il fait usage de la loi sur les épidémies. Des dizaines de manifestations annulent leur rendez-vous.

27 février: début de la campagne de prévention de l'OFSP contre le coronavirus: se laver les mains, tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir et rester à la maison en cas de toux et de fièvre.

25 février: premier cas confirmé de Covid-19 en Suisse. Un Tessinois d'une septantaine d'années a été infecté lors d'un séjour l'Italie.

30 janvier: l'OFSP met en place une hotline (058 463 00 00) pour répondre aux inquiétudes de la population.

25 janvier: trois cas sont confirmés en France, les premiers en Europe.

11 janvier: l'épidémie fait officiellement son premier mort à Wuhan.