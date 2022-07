Quarantaine et examens médicaux – La dispendieuse obsession sanitaire de Vladimir Poutine Le Kremlin a mis sur pied un système de contrôle qui répond à l’obsession du dirigeant russe pour sa santé et qui coûte des milliards à l’État. Rosalba Castelletti «La Repubblica»

Participer au défilé de la Victoire, le 9 mai sur la place Rouge, a coûté aux protagonistes autour de Poutine deux semaines d’isolement et de multiples tests. AFP

Pendant deux ans, Vladimir Poutine a vécu totalement isolé du monde, sans aucun voyage, avec l’organisation de réunions d’affaires à distance et l’observation de mesures anti-Covid particulièrement strictes. Aujourd’hui, il a recommencé à se déplacer et à rencontrer des gens, mais la «bulle» dans laquelle il vivait est loin d’avoir éclaté. Elle se déplace avec lui. Et coûterait à l’État russe au moins 4 milliards de roubles, soit 6,8 millions d’euros au taux de change actuel.