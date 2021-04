Département de la santé et de l’action sociale – La directrice générale de la santé publique vaudoise démissionne Stéfanie Monod a annoncé jeudi sa démission pour fin juillet 2021 après plus de sept ans à la tête de la Direction générale de la santé. Elle dit vouloir renouer avec ses activités d’enseignante et de clinicienne.

«L’engagement sans faille» de Stéfanie Monod a été salué jeudi par la ministre de la Santé Rebecca Ruiz. (Photo d’archives) 24HEURES/VANESSA CARDOSO

Après plus de sept ans en fonction, la directrice générale de la santé du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), Stéfanie Monod, a annoncé jeudi sa démission pour fin juillet 2021. Elle dit vouloir revenir plus près du terrain et renouer avec ses activités d’enseignante et de clinicienne. Ce poste, un des plus hauts des services de la ministre Rebecca Ruiz, va être mis prochainement au concours.

«Aujourd’hui maître d’enseignement et de recherche et privat-docent de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, Stéfanie Monod a mis ces dernières années ses compétences de spécialiste au service du canton. Elle a notamment travaillé à l’adaptation du système de santé aux enjeux liés au vieillissement démographique et à l’augmentation des maladies chroniques», écrit le gouvernement dans un communiqué.

«Engagement sans faille»

L’État de Vaud remercie Stéfanie Monod pour «son important investissement dans la gestion de la pandémie, dont les première et deuxième vagues du Covid-19 ont particulièrement sollicité le domaine sanitaire et les services mobilisés au sein de l’administration cantonale».

De son côté, Rebecca Ruiz salue «son engagement sans faille dans la gestion de nombreux dossiers qu’elle a menés à terme, sa force de proposition et son apport personnel à la bonne marche du service».

ATS

