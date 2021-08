Secrétariat d’État à l’économie – La directrice du SECO quittera son poste à la fin juillet 2022 Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch souhaite transmettre le flambeau après onze années passées à son poste. Le Conseil fédéral instituera une commission de sélection pour trouver son successeur.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch dirige le SECO depuis le 1er avril 2011. KEYSTONE/Anthony Anex

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch va quitter à la fin juillet 2022 son poste de directrice du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Son poste sera mis au concours. Le Conseil fédéral instituera une commission de sélection dans les semaines à venir.

Née en 1961, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch dirige le SECO depuis le 1er avril 2011. Après onze années passées à ce poste, elle souhaite transmettre le flambeau, raison pour laquelle elle a décidé de se retirer au 31 juillet 2022, indique mercredi le Conseil fédéral.

Elle avait succédé à Jean-Daniel Gerber, devenant la première femme à gravir les échelons jusqu’au poste de secrétaire d’État. Auparavant, la juriste était ambassadrice et déléguée du Conseil fédéral aux accords commerciaux et, à ce titre, négociatrice en chef de la Suisse auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et membre de la direction du SECO.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a informé le Conseil fédéral mercredi de la décision de la secrétaire d’État, précise le gouvernement, qui «regrette» la décision de Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.