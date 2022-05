Le Département de l’instruction publique évoque «des actes de violence extrême» et annonce un plan d’action.

La directrice du foyer de l’Aubépine a décidé de quitter ses fonctions. Cette institution, animée par une équipe multidisciplinaire, accueille une poignée d’adolescents en difficulté, auxquels elle propose une prise en charge individualisée.

Dans l’entretien que Deborah Badoud nous accordait il y a quelques semaines, ce foyer semblait fonctionner aussi bien que possible dans un contexte compliqué, lié au caractère explosif de ces jeunes gens et à un certain manque de soutien hiérarchique, dans la suite du scandale de Mancy.

Au cours de cette interview, la responsable, psychologue, évoquait un «climat de travail difficile» et un «sentiment de solitude. Nous avons longtemps cru que nous étions protégés par nos institutions, mais aujourd’hui chacun prend conscience de sa propre responsabilité individuelle». Contactée mardi, Deborah Badoud n’apporte aucun commentaire.