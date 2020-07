Un magistrat dans la tourmente – La direction du PLR pourrait exclure Pierre Maudet Suite aux nouvelles révélations et à l’annonce d’un futur procès, le comité directeur se réunit lundi matin et tranchera sur le maintien ou non du conseiller d’État au sein du parti. Chloé Dethurens , Marc Bretton

PIerre Maudet risque l’exclusion du PLR. Martial Trezzini

Lundi matin, le conseiller d’État PLR Pierre Maudet et son ex-collaborateur Simon Brandt seront entendus par le comité directeur du PLR à propos de leurs échanges WhatsApp autour de l’anniversaire du magistrat organisé en 2018. Et autour du futur procès qui attend Pierre Maudet. Or, un nouveau point a été ajouté à l’ordre du jour, envoyé aux membres du comité en début d’après-midi, a appris la «Tribune de Genève»: celui de l’exclusion de Pierre Maudet du parti.