Crise à l’Office médico-pédagogique – La direction de l’OMP se poursuivra par intérim pendant un an Le Conseil d’État a déposé une demande de crédit supplémentaire urgent (55,2 postes) pour permettre à cet office de se relever d’une situation qui reste préoccupante.

Anne Emery-Torracinta, patronne du Département de l’instruction publique, a nommé un directeur par intérim pour porter le nouveau plan d’action.

L’actuelle direction par intérim de l’Office médico-pédagogique (OMP) a présenté ce lundi matin ses constats sur la situation de cet office. Une stratégie corrective est lancée via un ambitieux plan d’action à court et à moyen terme pour pallier les insuffisances organisationnelles.

Il sera accompagné d’un conseil de direction de l’OMP resserré, responsable du pilotage stratégique de l’office, composé d’une direction générale adjointe chargée des services de support et de deux pôles «métiers» clairement identifiés avec une direction de l’enseignement spécialisé (direction pédagogique) et une direction du secteur de pédopsychiatrie et psychologie (direction médicale).

55,2 postes demandés

Le Conseil d’État a déposé une demande de crédit supplémentaire urgent (55,2 postes) auprès de la Commission des finances du Grand Conseil. Celle-ci devrait trancher d’ici à la fin du mois pour permettre rapidement de nouveaux engagements, dont le renforcement de la direction générale de l’OMP.

Cette conférence de presse fait suite à celle du 3 mars dernier, où le département avait annoncé un plan d’action autour de deux axes, un sur le Foyer de Mancy et l’autre concernant l’OMP de manière plus globale.

Pour la situation de Mancy, une cellule de crise a été mise en place. «Son travail a permis des échanges avec les parents, la mise en place de groupes de travail «informatique» et «bâtiments», des efforts supplémentaires de formation du personnel ainsi que la mise en place d’un dispositif de surveillance des foyers de l’OMP.»

Conformément aux recommandations, le foyer réduira dès septembre le nombre d’enfants et jeunes accueillis en son sein. Trois d’entre eux, sur les huit actuellement présents, rejoindront le secteur adultes.

Croissance exponentielle imprévue

Concernant l’OMP, les deux directrices par intérim avaient pour mission de procéder à une analyse complète du fonctionnement de l’office, qui s’est structurée autour de quatre périmètres: métier, ressources humaines, gouvernance et infrastructures.

«Malgré la très grande implication des collaboratrices et collaborateurs à tous les niveaux de l’office, il en ressort des constats d’insuffisances manifestes des prestations. Ceci est essentiellement lié à un déficit organisationnel et de gouvernance depuis la création de l’office, malgré un nombre important d’analyses et audits internes et externes, ainsi que le suivi des recommandations qui en a découlé», a expliqué la patronne du DIP.

Ces fragilités ont été accentuées par une croissance imprévue et exponentielle du nombre d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap que l’OMP est quasiment seul à assumer. Pour répondre à cette croissance, le personnel de l’office a augmenté de 77% depuis sa création en 2010.

SOS secteur subventionné

Le plan d’action nécessitera un gros travail de (ré)organisation de l’office, impliquant également l’ensemble des partenaires externes, notamment le secteur subventionné.

Pour ce faire, le dialogue avec les partenaires se poursuit avec, comme objectif premier, notamment d’ouvrir de nouveaux dispositifs scolaires et résidentiels dans le secteur privé subventionné.

La poursuite des travaux d’ores et déjà engagés avec les autres départements de l’État sera également assurée, afin de déployer le dispositif de surveillance et d’évaluation, d’améliorer la qualité des infrastructures et la transition entre les secteurs mineurs et majeurs, poursuivre enfin les réflexions sur les besoins et la répartition des périmètres de compétence cantonaux dans le domaine de la pédopsychiatrie et des prestations thérapeutiques.

