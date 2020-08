Dormir, un défi pour les athlètes – La difficile quête du sommeil parfait Cristiano Ronaldo travaille avec un coach du sommeil pour bichonner ses nuits. D’autres champions recourent aux outils connectés pour gérer leur manière de dormir. Jusqu’à l’obsession. Patrick Oberli

Cristiano Ronaldo est aussi méticuleux pour dormir que dans l’exercice de ses coups francs. Il travaille depuis plus de 15 ans avec un coache. CR7/Instagram

Cristiano Ronaldo qui sculpte son corps dans les salles de forces ou répète à l’infini ses coups francs, on connaît. Mais on ne sait pas forcément que la star de la Juventus pousse la méticulosité jusqu’à maîtriser son repos dans les moindres détails. Et pourtant! Voilà des années que l’attaquant portugais suit les préceptes d’un coach du sommeil. L’homme s’appelle Nick Littlehales. Au début des années 1990, ce spécialiste marketing de la vente de lits et de sommiers a eu une idée de génie. Au culot, il a contacté Sir Alex Ferguson, manager de Manchester United, réputé pour surveiller jusqu’à la nourriture de ses joueurs. Nick Littlehales lui a parlé de sommeil, de matelas, d’un pan de vie que le football jusqu’alors dédaignait.