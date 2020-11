Covid à Genève – La deuxième vague montre une fragile lueur d’espoir Dans un paysage qui reste très sombre, des signaux encourageants apparaissent, du moins pour Genève. Marc Moulin

La tendance à la baisse s’est vérifiée dans 19 cantons, dont Genève. Laurent Guiraud

Des lueurs d’espoir commencent à apparaître dans le sombre climat de la deuxième vague du Covid en Suisse et à Genève. Le nombre de nouveaux cas positifs découverts en Suisse a reflué la semaine dernière par rapport à la précédente, indique jeudi le rapport hebdomadaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En effet, 51’273 cas ont été confirmés par les laboratoires du pays, ce qui marque un repli de 8% sur une semaine.

La tendance à la baisse s’est vérifiée dans 19 cantons, dont Genève. La situation est stable au Tessin, mais la hausse se poursuit dans six cantons, dont Vaud et Fribourg. Ce dernier canton passe en tête concernant l’incidence du Covid au prorata de la population mesurée sur une seule semaine, devançant Genève qui reste toutefois détenteur de la plus forte incidence du pays, telle qu’elle est mesurée sur deux semaines consécutives. Un chiffre qui a même décroché le titre peu enviable de record européen.