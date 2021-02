Impact du Covid – La deuxième vague met les couples genevois à mal Les thérapeutes familiaux sont pris d’assaut. En cause, des restrictions qui durent et qui compliquent la vie à deux. Chloé Dethurens

Les mesures restrictives mises en place pour lutter contre le coronavirus cristallisent les tensions au sein des couples et des familles genevois. AFP

La deuxième vague de coronavirus et les restrictions sanitaires qui en découlent compliquent les choses au sein des couples et des familles genevoises. Les thérapeutes spécialisés connaissent en effet un boom des demandes de consultation, aux HUG comme dans le privé. Télétravail, absence de loisirs, interdiction de rassemblement: ces mesures qui durent et se répètent mettent à l’épreuve la vie à plusieurs.

Le premier semi-confinement, au printemps 2020, semble avoir relativement épargné les familles: les consultations suivaient un rythme normal, nous disent plusieurs thérapeutes interrogés. «La première vague a été marquée par un sentiment d’être «dans le même bateau», suivi d’un élan collectif pour faire face à cette crise mondiale, totalement inattendue et inédite, explique la médecin adjointe Katharina Auberjonois, responsable de la consultation psychothérapeutique pour familles et couples aux HUG. Vu le semi-confinement et la fermeture des écoles, les familles sans difficultés préexistantes ont pu renforcer leurs liens. Les couples ont d’abord bien réagi, appréciant même des moments passés ensemble à la maison.»