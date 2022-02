Ski alpin – La deuxième manche des slalomeurs suisses tourne au cauchemar En tête après le 1er tracé, Loïc Meillard et Ramon Zenhäusern ont été éliminés du slalom de Garmisch. Henrik Kristoffersen s’impose et prend la tête de la Coupe du monde de la spécialité.

Ramon Zenhäusern, remarquable en 1re manche, a chuté non loin de l’arrivée

Le ski peut être une affaire cruelle, surtout lorsqu’il s’agit de slalom spécial. Les Suisses ont vécu une terrible désillusion, un véritable cauchemar, dimanche en début d’après-midi sur la neige artificielle de Garmisch-Partenkirchen. Idéalement placé après le parcours du matin, survolé par Loïc Meillard (leader) devant Ramon Zenhäusern (2e) et bien maîtrisé par Daniel Yule et Tanguy Nef (11es ex-aequo), le quatuor helvétique a volé en éclats sur un second tracé extrêmement exigeant.

Loïc Meillard est parti à la faute lors de la deuxième manche. AFP

C’est Henrik Kristoffersen, déjà vainqueur la veille, qui s’est imposé devant le Britannique Dave Ryding (à 0’’35) et l’Allemand Linus Strasser (à 0’’47). Le Norvégien fait coup double en prenant également le dossard rouge de leader de la Coupe du monde de slalom. Alors qu’une douzaine d’athlètes pouvaient encore rêver au globe avant la course, le Viking semble désormais avoir fait le ménage – il compte actuellement 49 points sur son compatriote Lucas Braathen. Le champion olympique français Clément Noël, le Norvégien Sebastian Foss-Solvaag, l’Autrichien Johannes Strolz ainsi que le Valaisan Daniel Yule (tous éliminés) ne sont plus dans la course, alors qu’il reste deux épreuves au calendrier.

De gros regrets

Quant à Loïc Meillard, qui se serait emparé de la tête dudit classement en cas de victoire, il pointe désormais à 109 unités de Kristoffersen. Avec tant de regrets à ressasser… Remarquable dauphin du Norvégien samedi, le skieur du Val d’Hérémence s’est montré irrésistible dimanche matin. Avant de craquer plus tard, lui qui portait - outre sa carte personnelle - tous les espoirs helvétiques.

Loïc Meillard part à la faute

Parce qu’avant cette ultime désillusion, il y avait déjà eu bien des crève-cœur. Daniel Yule d’abord, qui finit dans le décor alors qu’il se montrait rapide. Tanguy Nef ensuite, qui a vécu un week-end cauchemardesque. Après la terrible déception de la veille (élimination après avoir remporté la 1re manche), le Genevois a enfourché après trois portes sur le second parcours dominical, subissant ainsi un nouveau crève-cœur. Alors pour tout arranger, Ramon Zenhäusern, remarquable en 1re manche, a chuté non loin de l’arrivée.

Seul petit rayon de soleil dans ce ciel aux tons cataclysmiques: Fadri Janutin. Le Grison de 22 ans, vice-champion du monde junior de slalom l’an passé, a pris une prometteuse 17e place.



